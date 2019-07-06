Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
55-летний водитель самоходной косилки Massey Ferguson наехал на лежащего в траве человека. Ужасное происшествие случилось 5 июля примерно в 17.30 у села Шестаково в Бобровском районе. В это время там как раз шли сельскохозяйственные работы.
Подобные самоходные косилки используют для заготовки кормовых и зерновых культур. Это своеобразный трактор с конструкцией из крутящихся ножей, которые могут совершать до двух тысяч оборотов в минуту. Шансов выжить у мужчины, оказавшегося в траве, практически не было.
- В результате ДТП, 44-летний мужчина, зарегистрированный в Свердловской области город Кушва, разнорабочий, от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники полиции устанавливают всех обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU