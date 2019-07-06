2019-07-06T11:36:34+03:00
Происшествия

Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области

У лежащего мужчины практически не было шансов выжить
Олег ИВАНОВ
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Кажется, что подобные ЧП бывают только в фильмах ужасовКажется, что подобные ЧП бывают только в фильмах ужасовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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55-летний водитель самоходной косилки Massey Ferguson наехал на лежащего в траве человека. Ужасное происшествие случилось 5 июля примерно в 17.30 у села Шестаково в Бобровском районе. В это время там как раз шли сельскохозяйственные работы.

Подобные самоходные косилки используют для заготовки кормовых и зерновых культур. Это своеобразный трактор с конструкцией из крутящихся ножей, которые могут совершать до двух тысяч оборотов в минуту. Шансов выжить у мужчины, оказавшегося в траве, практически не было.

- В результате ДТП, 44-летний мужчина, зарегистрированный в Свердловской области город Кушва, разнорабочий, от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают всех обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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