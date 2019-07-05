2019-07-05T19:40:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области в столкновении грузовой «Газели» и «Ситроена» погибла 55-летняя женщина

В больницу доставили двух малолетних детей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские изучают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в пятницу, 5 июля, в 16.50 на дороге «Воронеж-Луганск» в Каменском районе. По предварительным данным, двигавшийся из Воронежа в направлении Россоши «Ситроен» столкнулся со встречной грузовой «Газелью» под управлением 48-летнего жителя Лискинского района.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 55-летняя пассажирка иномарки. В больницу попали оба водителя, 33-летняя пассажирка «Ситроена» и двое детей – двух лет и 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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