2019-07-05T18:09:15+03:00
Спорт

В воронежский «Факел» пришел еще один воспитанник московского ЦСКА

В последнем сезоне Данил Неплюев играл в липецком «Металлурге» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Данил Неплюев - наш земляк.Данил Неплюев - наш земляк.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Линия защиты «Факела» пополнилась еще одним игроком. 21-летний Данил Неплюев, родившийся в Воронеже, имеет опыт выступлений в юношеской лиге УЕФА в составе молодежной команды ЦСКА, как и уже пришедший в команду форвард Роман Пухов.

В прошлом сезоне защитник выступал за наших соседей – липецкий «Металлург». Рост Данила - 177 сантиметров, вес – 67 килограммов.

В родном Воронеже Данил не играл, но у него есть опыт выступлений за молодежку ЦСКА и за липецкий "Металлург". Фото: с сайта ФК "Факел"

В родном Воронеже Данил не играл, но у него есть опыт выступлений за молодежку ЦСКА и за липецкий "Металлург".Фото: с сайта ФК "Факел"

Таким образом, состав «Факела» на данный момент выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Игорь Хайманов, Михаил Смирнов, Данил Неплюев, Владислав Турукин

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Роман Косянчук, Александр Черевко, Илья Мазуров, Темури Букия, Алексей Гладышев, Олег Дмитриев, Владислав Мастерной

нападающие Роман Пухов, Иван Хлебородов.

Очевидно, что нужны еще люди в защиту и нападение, не помешал бы и еще один вратарь.

Руководить этой разношерстной компанией будет главный тренер Сергей Оборин и генеральный директор Роман Асхабадзе. Сыгрываться времени уже практически нет – впереди 7 июля и стартовый матч с московским «Торпедо» во главе с харизматичным Сергеем Игнашевичем. Ну и Игорь Лебеденко бывшему клубу наверняка хочет показать, какого игрока он лишился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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