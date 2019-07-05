2019-07-05T19:16:29+03:00
Общество

Руководитель департамента культуры Воронежской области покидает свой пост

Эмилия Сухачева написала заявление по собственному желанию
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 5 июля, в интернете появилась неофициальная информация о предстоящем увольнении Эмилии Сухачевой с поста руководителя регионального управления культуры. Ближе к концу рабочего дня на сайте правительства появилось сообщение о том, что губернатор подписал указ об освобождении чиновницы с занимаемой должности с понедельника, 8 июля. Основанием для увольнения стало заявление Сухачевой с формулировкой «по собственному желанию».

Эмилия Сухачева руководила воронежской культурой четыре года, со времен прежнего губернатора Алексея Гордеева. Кто станет ее приемником пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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