Руководитель департамента культуры Воронежской области покидает свой пост
Эмилия Сухачева написала заявление по собственному желанию
Изменить размер текста:
В пятницу, 5 июля, в интернете появилась неофициальная информация о предстоящем увольнении Эмилии Сухачевой с поста руководителя регионального управления культуры. Ближе к концу рабочего дня на сайте правительства появилось сообщение о том, что губернатор подписал указ об освобождении чиновницы с занимаемой должности с понедельника, 8 июля. Основанием для увольнения стало заявление Сухачевой с формулировкой «по собственному желанию».
Эмилия Сухачева руководила воронежской культурой четыре года, со времен прежнего губернатора Алексея Гордеева. Кто станет ее приемником пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU