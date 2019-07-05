6, 7 и 8 июля дорожные работы пройдут на пяти улицах Воронежа
Дорожники озвучили свои планы на выходные. Так, согласно графику, в вечернее и ночное время 6, 7, 8 июля работы намечены на пяти улицах города. Это:
– улица Кирова: ночью 6.07 и 7.07 – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; ночью 8.07 – поднятие горловин колодцев;
– набережная Массалитинова: ночью 6.07 – поднятие горловин колодцев; ночью 7.07 и 8.07 – устройство асфальтового покрытия;
– улица Плехановская: ночью 6.07, 7.07 и 8.07 – устройство асфальтового покрытия;
– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): ночью 6.07, 7.07 и 8.07 – поднятие горловин колодцев;
– улица Чернышевского: подготовка под устройство асфальтового покрытия.
Погода может внести в графики коррективы. Дорожники просят водителей быть внимательными и осторожными в ночное время на этих участках дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU