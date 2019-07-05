2019-07-05T17:07:11+03:00
Общество

6, 7 и 8 июля дорожные работы пройдут на пяти улицах Воронежа

В городе продолжается ремонт дорог по федеральной программе
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорожники озвучили свои планы на выходные. Так, согласно графику, в вечернее и ночное время 6, 7, 8 июля работы намечены на пяти улицах города. Это:

– улица Кирова: ночью 6.07 и 7.07 – устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; ночью 8.07 – поднятие горловин колодцев;

– набережная Массалитинова: ночью 6.07 – поднятие горловин колодцев; ночью 7.07 и 8.07 – устройство асфальтового покрытия;

– улица Плехановская: ночью 6.07, 7.07 и 8.07 – устройство асфальтового покрытия;

– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): ночью 6.07, 7.07 и 8.07 – поднятие горловин колодцев;

– улица Чернышевского: подготовка под устройство асфальтового покрытия.

Погода может внести в графики коррективы. Дорожники просят водителей быть внимательными и осторожными в ночное время на этих участках дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области в столкновении грузовой «Газели» и «Ситроена» погибла 55-летняя женщина
Воронежская семья распространяла наркотики
В Воронеже суд продлил арест водителю «Мерседеса», намеренно сбившему курсанта института МЧС
В воронежский «Факел» пришел еще один воспитанник московского ЦСКА
Руководитель департамента культуры Воронежской области покидает свой пост
Бывший учитель школы под Воронежем, который обжег ученика утюгом, заплатит штраф 30 тысяч
Жителям Железнодорожного района Воронежа 9 июля перекроют воду
Под Воронежем выявили очаг бактериального ожога плодовых деревьев
Хотела получить компенсацию, а лишилась последнего: в Воронеже мошенники развели пенсионерку на 120 тысяч
В Воронеже возобновят летние киносеансы под открытым небом
Директор воронежской компании может избежать уголовного наказания за невыплату зарплаты сотрудникам
Генеральным директором воронежского «Факела» официально стал Роман Асхабадзе
Причину обрушения лесов в центре Воронежа, из-за чего пострадали два человека, выяснят в Следственном комитете