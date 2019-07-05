2019-07-05T15:55:48+03:00
Происшествия

Хотела получить компенсацию, а лишилась последнего: в Воронеже мошенники развели пенсионерку на 120 тысяч

Женщина сама перечислила им деньги
Елена ФЕДЯШЕВА
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Трое жителей Воронежской области лишились денег, попавшись на уловки мошенников. Общий ущерб от их действий составил 200 тысяч рублей.

Больше других пострадала 67-летняя жительница Центрального района Воронежа. Она добровольно перечислила мошенником 120 тысяч рублей. Не ее телефон позвонил мужчина и предложил получить компенсацию за некачественную косметику, которую ранее покупала потерпевшая. Пенсионерка согласилась. Тогда неизвестный озвучил условия: надо только перевести на указанный счет 120 тысяч рублей – страховой взнос.

- Введенная в заблуждение женщина перевела по указанным банковским реквизитам свыше 120 тысяч рублей, после чего разговор с мошенником прервался и больше на связь он не выходил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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