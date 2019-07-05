2019-07-05T14:08:21+03:00
Спорт

Генеральным директором воронежского «Факела» официально стал Роман Асхабадзе

Ранее он занимал аналогичную должность в московском «Спартаке» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Роман Асхабадзе.Роман Асхабадзе.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В пятницу, 5 июля, в «Факеле» наконец-то уладили все юридические формальности, и Роман Асхабадзе уже официально приступил к обязанностям генерального директора. Впрочем, на этой должности он фактически уже трудится уже достаточно продолжительное время. Напомним, ранее Роман Гурамович был генеральны директором московского «Спартака».

Кроме того, стало известно, что в субботу, 6 июля, на Центральном стадионе профсоюзов главный тренер и футболисты «Факела» проведут открытую для болельщиков тренировку. Перед ней в 16.30 пройдет презентация команды. А в 17.30 все желающие могут понаблюдать за тренировкой с Восточной трибуны.

Тем временем в команде новые кадровые изменения. Ушел последний из могикан прошлогоднего состава – хавбек Вадим Черный. А пополнил команду капитан молодежного состава нашего клуба – 19-летний Владислав Турукин.

Владислав Турукин. Фото: с сайта ФК "Факел"

Владислав Турукин.Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, первый матч нового первенства ФНЛ «Факел» проведет в Воронеже в ближайшее воскресенье, 7 июля. Соперник – московское «Торпедо». Игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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