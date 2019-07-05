Июнь 2019 года в Воронеже стал самым засушливым за последние 59 лет

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-05T13:33:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Воронежского заповедника подвели погодные итоги июня и пришли к выводу, что он побил рекорды по засухе за последние почти шесть десятков лет. По данным заповедника, за месяц выпало лишь 14,2 мм осадков при средней многолетней норме в 64,2 мм. Это в пять раз меньше обычного!

Нынешняя аномалия напоминает ситуацию, сложившуюся в регионе в 2010 году, когда полыхали лесные пожары. Но даже тогда июнь был более щедрым на дожди – 16,3 мм.

- Абсолютный минимум осадков за все годы наблюдений был в 1951 году: тогда за весь месяц выпало всего 4 мм! В 1960 немного больше — 10,3 мм. Однако по температурному режиму эти годы были прохладнее чем 2019 г.: 18,8 °C и 19,1 °C градусов соответственно, - рассказали в заповеднике.

Такая засуха чревата возникновением лесных пожаров, как девять лет назад, предупреждают ученые. Только за июнь на территории заповедника трижды загоралась лесная подстилка.

ИСТОЧНИК KP.RU