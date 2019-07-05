2019-07-05T12:38:59+03:00
Общество

В «РВК-Воронеж» объяснили, почему на Краснознаменной трубы протянули поперек тротуара

Там ремонтируют канализацию
Юрий КОЗЛОВ
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В "РВК-Воронеж" обещали установить более удобные мостки.В "РВК-Воронеж" обещали установить более удобные мостки.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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В ООО «РВК-Воронеж» дали развернутый комментарий того, что творится на улице Краснознаменной. Напомним, в соцсетях появилась жалоба на то, что поперек тротуара протянули трубы и прямо на них положили мостки. Местные жители сетуют на то, что пройти в этом месте проблематично, разве что канатоходцам это удобно.

- Наши сотрудники реализуют крупный проект по реконструкции изношенной канализации, проходящей в районе улиц Краснознаменная-Чапаева. Объект предназначен для отведения стоков группы многоэтажек, а также от существующей застройки в районе не только Краснознаменной, но уилицы Маршала Неделина и прилегающих к ним.

В основном, работы ведутся бестраншейным способом с разрушением существующего трубопровода. Разрытия на дороге связаны с обязательной установкой колодцев для последующего подключения потребителей. При этом следует учитывать специфику изношенного коллектора и то, что работы проводятся без отключения воды. А чтобы сеть функционировала штатно и в полном объеме, необходимо производить перекачку стоков - для этого вдоль тротуара и были протянуты полиэтиленовые трубы.

5 июля на объекте было проведено выездное совещание с участием подрядчиков. На пешеходных участках, где проложены трубы для перекачки, будут установлены «мостики» для перехода с перилами и где возможно с пандусами, а также организовано освещение. Соответствующие предписания были выданы подрядным организациям, срок исполнения 15.00 5 июля. Что касается шума от работы установки – к сожалению, в дневное время его избежать невозможно. Но ночью жителей он беспокоить не будет.

К августу на объекте будут завершены основные работы. Для ускорения процесса туда привлечены три дополнительные бригады со спецтехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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