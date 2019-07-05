Воронежцам обещают прохладные и дождливые выходные

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-05T10:00:41+03:00

Такой же будет и вся предстоящая рабочая неделя

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Воронежские синоптики поделились прогнозом погоды на выходные. Оказалось, что позагорать на солнышке не получится.

- Наша область оказалась во власти холодных дорожных фронтов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Очередной пройдет через нее в субботу. Будет прохладно, ожидаются дожди. Ориентировочно, такая погода продлится и всю предстоящую рабочую неделю. Только к следующим выходным ожидается нормальная для июля температура

В субботу, 6 июля, синоптики ночью обещают +13 градусов и пасмурную погоду. Днем пойдет дождь, ожидается +22 градуса.

В воскресенье, 7 июля, ночью будет еще холоднее, чем сутками ранее, - +11 градусов. Днем потеплеет до +26, возможна гроза.

В понедельник, 8 июля, подует юго-западный ветер. Ночью будет уже значительно теплее - +16 градусов, возможна гроза. Днем потеплеет до +25. Опять же очень вероятна гроза.

Во вторник, 9 июля, ночью опять подует западный ветер, который принесет с собой дождь и очередное похолодание – до +13 градусов. Днем будет +25. Снова велика вероятность дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU