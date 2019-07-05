В Воронеже из улицы коммунальщики сделали полосу препятствий

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-05T09:18:30+03:00

Жители Краснознаменной жалуются, что через каждые 30 метров все перекопали, а в одном месте трубы положили поперек дороги

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В паблике «Типичный Воронеж» анонимный пользователь пожаловался на очередной коммунальный беспредел. Автор поста пожаловался, что улицу Краснознаменную, на которой он живет, перекопали через каждые 30 метров. А в четверг, 4 июля, вдоль дороги положили трубы, а для пешеходов прямо на них сделали настилы без опоры. Мечта канатоходцев, короче.

Пост собрал много комментариев. Светлана Деревянкина говорит, что на Краснознаменной уже второй год все перерыто, и она ни разу не видела, чтобы там кто-то работал. Катерина Рубцова считает, что работы идут год и жалуется на постоянные пробки в этом районе. Оксана Рыкова сообщила, что места вскрытия дороги стоят без света после 22.00. Ольга Сайгакова отметила, что там бьются машины, а фонари давно не горят. у больше пугает проваливающийся асфальт, рядом с ямой в этом районе.

Есть и комментарии, в которых людей, делящихся проблемами называют нытиками да еще и обзывают. Не коммунальщики ли активизировались в соцсетях?

ИСТОЧНИК KP.RU