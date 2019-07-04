Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию о гениальных сыщиках прошлого

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-04T19:31:13+03:00

А что вы знаете о старейшей полицейской части нашего города? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Или же можно отправиться другим маршрутом и узнать о музах наших великих замляков

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5 июля в нашем городе состоятся две бесплатные экскурсии, которые организует «Туристско-информационный центр Воронежа».

Экскурсия «Музы известных воронежцев», как вы могли догадаться, посвящена роли женщин в судьбах известных жителей нашего города. Поэты и писатели, изобретатели и военные, ученые и музыканты - всем им требовалась опора и поддержка. Старт экскурсии в 18:00 у бюста Алексея Кольцова, который расположен в Кольцовском сквере.

Вторая бесплатная пешая экскурсия состоится также в 18:00. Она будет посвящена страницам истории воронежской полиции ХVIII - нач. ХХ вв. Вам расскажут о дневной и ночной жизни растущего города, в котором происходило много событий, притом не всегда законных. Вы сможете отправиться в увлекательное путешествие, которое позволит узнать много нового о прошлом города и о том, как создавалась воронежская полиция, о гениальных сыщиках, вызывавших уважение даже у «отпетых» нарушителей. Стартует экскурсия от главного корпуса ВГУ на Университетской площади. Правда, есть возрастное ограничение - от 18 лет.

Получить дополнительную справку и записаться на экскурсии можно по телефону: +79601271992.

ИСТОЧНИК KP.RU