Взорвавшиеся в Минске фейерверки приобрели в компании, устраивавшей салюты в Воронеже

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-04T16:59:17+03:00

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК РБ (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В Минске из-за взрывов фейерверочных изделий 64-летняя женщина пострадала при ЧП во время салюта - спасти ее не удалось. По предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, они тоже получили травмы.

- Предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм), - говорится в сообщении Министерства обороны, которое после трагических событий также выдвинуло версию о причинах произошедшего. - Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены…

По данным Минобороны, салютные установки и сами фейерверочные изделия приобрели в российском ОАО «Пиро-Росс» из Сергиева Посада. Важно, что данная компания стабильно выигрывала аукционы на проведение салютов в Воронеже, как на Дни города, так и в Дни Победы.

Например, на салют в День защитника Отечества из облбюджета потратили 500 тыс. рублей. С дамбы Чернавского моста запускали 335 зарядов, залпы шли через каждые 1,5 секунды. И тогда салют с успехом продлился семь минут

Изменится ли ситуация с выбором компании-подрядчика после данного случая остается лишь гадать, но за безопасностью точно нужно будет следить острее.

ИСТОЧНИК KP.RU