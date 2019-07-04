2019-07-04T15:46:07+03:00
Происшествия

Воронежец перевел аферисту 50 тыс за "Яву", но так и не увидел мотоцикла

За сутки мошенники обманули шестерых жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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За 5 июля в Воронежской области в полицию обратились шестеро жертв мошенников. Дурят воронежцев стандартными способами: звонки из якобы службы безопасности банков о попытках снятия средств, в связи с чем нужно срочно выдать звонящему коды-пароли карт, а также при покупках-продажах через интернет.

В частности, 45-летнего жителя Советского района Воронежа подвело как раз желание купить подешевле мотоцикл. Он выбрал «Яву», как он считал, по оптимальному сочетанию цена-качество, изучив имеющиеся в интернете предложения. Созвонился с продавцом и перевел по его просьбе задаток за транспортное средство 50 тысяч рублей на банковскую карту. После этого лже-продавец сразу «слился», перестав отвечать на звонки.

Пока афериста ищут, полицейские напоминают воронежцам о бдительности, особенно при совершении сделок через интернет-ресурсы. И никогда не сообщать свои пароли-коды от банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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