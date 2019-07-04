2019-07-04T13:32:53+03:00
Общество

Делегация из Воронежа приняла участие в открытие памятника братьям Лизюковым в Беларуси

Монумент был создан белорусским скульптором Валерием Кондратенко
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит памятникТак выглядит памятникФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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3 июля на площади Победы в Гомеле состоялось торжественное открытие памятного знака братьям Лизюковым. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В акции принял участие мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Монумент был создан белорусским скульптором Валерием Кондратенко, который стремился сделать акцент на героической биографии братьев-гомельчан Евгения, Александра и Петра Лизюковых.

Старший из братьев, руководитель партизанского отряда Евгений, запечатлен с автоматом в руках. Командарм танковой армии Александр держит планшет с картой окрестностей Воронежа, а младший Петр – командир истребительно-противотанковой артиллерийской бригады – исполнен с биноклем в руках.

- Искренне рад, что ставшие побратимами Воронеж и Гомель объединяет и имя генерала Александра Лизюкова. В нашем городе помнят о его подвиге при обороне Воронежа. Именем генерал-майора у нас названа улица, школа, установлен его бюст. Мы будем вечно чтить память генерала Александра Лизюкова и всей его семьи. На их примере будем воспитывать подрастающее поколение в традициях любви к Родине, - отметил Вадим Кстенин.

Напомним, 2 июля глава Воронежа Вадим Кстенин и председатель Гомельского городского исполнительного комитета Петр Кириченко подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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