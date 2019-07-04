Жителя Воронежской области, пытавшегося забить топором своего работодателя, отправили за решетку

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-04T11:42:52+03:00

В тюрьме он проведет ближайшие шесть лет

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Шесть лет в колонии строгого режима предстоит провести 38-летнему жителю Новохоперска. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что мужчина устроился сторожем к 57-летнему местному предпринимателю, который занимался выращиванием и продажей арбузов в селе Елань-Колено. 28 августа 2018 года около 16.30 хозяин торговых точек приехал на участок у обочины автодороги М-4 Дон «Бобров-Таловая-Новохоперск». Там они поругали с 38-летним охранником.

Тогда рабочий взял топор, подошел к своему работодателю и обухом стал наносить удар за ударом в область головы. Последний упал на землю и потерял сознание. Пока охранник продолжал наносить удары по голове лежавшего без сознания мужчины, мимо проезжали знакомые предпринимателя. Они выбежали из автомобиля, один из них остановил охранника, а его товарищ посадил бизнесмена в машину и отвез в больницу. Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Дмитрий Колякин рассказал, что на предварительном следствии охранник вину не признавал. Но следствием была собрана исчерпывающая доказательственная база.

ИСТОЧНИК KP.RU