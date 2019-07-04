2019-07-04T10:46:35+03:00
Происшествия

В ДТП в Воронежской области пострадали пенсионерка и двое детей

Их госпитализировали в местную больницу
Олег ИВАНОВ
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Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшегоПолицейские устанавливают обстоятельства произошедшегоФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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3 июля примерно в 17.20 в Лисках произошла авария, в которой пострадали два ребенка и пенсионерка. У дома №64 по улице Коммунистическая 27-летний местный житель на автомобиле «Нисан Альмера» решил развернуться налево.

При этом молодой человек не уступил дорогу машине «ВАЗ-210740», за рулем которого был 39-летний местный житель. Отечественная легковушка ехала прямо во встречном направлении. В итоге произошло столкновение.

- В результате ДТП три пассажира «ВАЗ-210740», 74-летняя женщина, а также 8-летняя девочка и 5-летний мальчик, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Последствия аварии Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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