В ДТП в Воронежской области пострадали пенсионерка и двое детей
3 июля примерно в 17.20 в Лисках произошла авария, в которой пострадали два ребенка и пенсионерка. У дома №64 по улице Коммунистическая 27-летний местный житель на автомобиле «Нисан Альмера» решил развернуться налево.
При этом молодой человек не уступил дорогу машине «ВАЗ-210740», за рулем которого был 39-летний местный житель. Отечественная легковушка ехала прямо во встречном направлении. В итоге произошло столкновение.
- В результате ДТП три пассажира «ВАЗ-210740», 74-летняя женщина, а также 8-летняя девочка и 5-летний мальчик, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU