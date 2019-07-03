2019-07-03T18:23:21+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила подростка

15-летний мальчик возвращался с пляжа
Юрий КОЗЛОВ
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Школьника на скорой отвезли в БСМП № 1.Школьника на скорой отвезли в БСМП № 1.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 2 июля, в 16.50 в микрорайоне Малышево у дома № 493 по улице Октябрьской попал под машину 15-летний школьник. Подросток, по словам очевидцев ДТП, возвращался с пляжа.

Юноша шел по обочине по правой стороне дороги. По невыясненным пока причинам 33-летний водитель «Киа» съехал туда и сбил школьника. Мальчика отвезли в БСМП № 1, у него перелом левого предплечья.

С водителем будут разбираться стражи порядка. А пешеходам полицейские напоминают: по краю дороги нужно идти навстречу машинам, а не наоборот, и внимательно смотреть за проезжающими авто, чтобы в случае чего успеть отскочить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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