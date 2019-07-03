2019-07-03T11:58:33+03:00
Звезды

Воронежцам расскажут о музах великих земляков и бравых сыщиках

Узнать интересные подробности истории города можно на бесплатных экскурсиях
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжаются бесплатные пятничные экскурсии. 5 июля можно посетить две.

«Музы известных воронежцев», посвященная роли женщин в судьбах прославленных земляков - поэтов, писателей, изобретателей, военных, ученых и музыкантов, стартует в 18.00 от бюста Алексея Кольцова в Кольцовском сквере. На экскурсии расскажут о женщинах, которые вдохновляли, поддерживали, были рядом в горе и радости с людьми, оставившими след в истории края.

Вторая пешая экскурсия будет посвящена истории воронежской полиции ХVIII - начала ХХ веков. Краевед расскажет, как создавалась воронежская полиция, о гениальных сыщиках, вызывавших уважение даже у матерых нарушителей, о методах борьбы с преступностью в губернском городе. Экскурсия стартует в 18.00 напротив главного корпуса ВГУ на Университетской площади. 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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