Воронежцам расскажут о музах великих земляков и бравых сыщиках
В Воронеже продолжаются бесплатные пятничные экскурсии. 5 июля можно посетить две.
«Музы известных воронежцев», посвященная роли женщин в судьбах прославленных земляков - поэтов, писателей, изобретателей, военных, ученых и музыкантов, стартует в 18.00 от бюста Алексея Кольцова в Кольцовском сквере. На экскурсии расскажут о женщинах, которые вдохновляли, поддерживали, были рядом в горе и радости с людьми, оставившими след в истории края.
Вторая пешая экскурсия будет посвящена истории воронежской полиции ХVIII - начала ХХ веков. Краевед расскажет, как создавалась воронежская полиция, о гениальных сыщиках, вызывавших уважение даже у матерых нарушителей, о методах борьбы с преступностью в губернском городе. Экскурсия стартует в 18.00 напротив главного корпуса ВГУ на Университетской площади. 18+.
ИСТОЧНИК KP.RU