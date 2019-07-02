2019-07-02T19:21:32+03:00
Общество

Дорожники рассказали, где будут работать этой ночью в Воронеже

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации
Олег ИВАНОВ
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Со 2 на 3 июля в Воронеже в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят очередные улицы. Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. Работы будут проходить, в основном, в ночное время с 22:00 до 6:00 без закрытия движения.

Так, этой ночью пройдут следующие работы:

– улица Кирова: подготовительные работы под устройство а/б покрытия;

– набережная Массалитинова: поднятие горловин колодцев;

– улица Орджоникидзе: устройство а/б покрытия;

– улица Плехановская: устройство а/б покрытия;

– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): подготовительные работы под устройство а/б покрытия;

– улица Чернышевского: днём – устройство водоотводных лотков.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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