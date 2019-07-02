Дорожники рассказали, где будут работать этой ночью в Воронеже
Со 2 на 3 июля в Воронеже в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят очередные улицы. Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. Работы будут проходить, в основном, в ночное время с 22:00 до 6:00 без закрытия движения.
Так, этой ночью пройдут следующие работы:
– улица Кирова: подготовительные работы под устройство а/б покрытия;
– набережная Массалитинова: поднятие горловин колодцев;
– улица Орджоникидзе: устройство а/б покрытия;
– улица Плехановская: устройство а/б покрытия;
– улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): подготовительные работы под устройство а/б покрытия;
– улица Чернышевского: днём – устройство водоотводных лотков.
Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU