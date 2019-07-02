2019-07-02T18:57:27+03:00
Общество

В воронежских супермаркетах начали отказываться от камер хранения

В сети «Пятерочка» решили отказаться от идеи просить покупателей прятать сумки
Олег ИВАНОВ
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В больших гипермаркетах, таких как «Окей» или «Ашан», уже давно не принято просить людей оставить свои вещи в камерах хранения. В этих магазинах, например, воронежцам предлагают запаковать все необходимое в специальные пакеты. В то же время во многих магазинах по-прежнему остается практика, когда покупателей буквально заставляют сумки и пакеты класть в специальные ячейки.

Было уже множество споров о том, что заставлять людей прятать их вещи в камеры хранения никто не может. «А как бороться с воровством?» - заявляли представители магазинов. В то же время были случаи, когда вещи людей крали напрямую из не слишком-то защищенных клеток.

И вот стало известно, что в сети «Пятерочка» решили полностью отказаться от камер хранения. Более того в магазинах появились объявления со словами: «Мы вам доверяем!» . Так что в торговый зал можно проходить со своими вещами. Вероятно, пока это только эксперимент, так как подобная система работает пока не везде. Но, будем надеяться, что подобное отношение к покупателям приживется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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