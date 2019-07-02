В Воронеже два троллейбуса вернули на прежние маршруты

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-02T17:59:35+03:00

До этого их пути были сокращены из-за строительных работ

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Со 2 июля троллейбусы № 7 и №8 возобновили движение по полному маршруту. Как сообщили в пресс-службе мэрии, земляные работы в районе дома №6 на площади Ленина, которые вела строительная компания «Выбор», завершены.

Напомним, маршруты данного общественного транспорта должны были измениться на 19 дней. С 16 июня троллейбусы ходили по короткому пути. Ограничение должно было продлиться до 4 июля. Но так как работы были выполнены раньше, очевидно, и троллейбусы вернулись на свой прежний маршрут раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU