2019-07-02T17:59:35+03:00
Общество

В Воронеже два троллейбуса вернули на прежние маршруты

До этого их пути были сокращены из-за строительных работ
Олег ИВАНОВ
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Троллейбусы теперь ходят по-прежнему маршрутуТроллейбусы теперь ходят по-прежнему маршрутуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Со 2 июля троллейбусы № 7 и №8 возобновили движение по полному маршруту. Как сообщили в пресс-службе мэрии, земляные работы в районе дома №6 на площади Ленина, которые вела строительная компания «Выбор», завершены.

Напомним, маршруты данного общественного транспорта должны были измениться на 19 дней. С 16 июня троллейбусы ходили по короткому пути. Ограничение должно было продлиться до 4 июля. Но так как работы были выполнены раньше, очевидно, и троллейбусы вернулись на свой прежний маршрут раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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