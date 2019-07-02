В Воронеже двухлетняя девочка скончалась после падения из окна

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-02T17:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в ночь на 2 июля скончалась двухлетняя девочка, которая за несколько дней до этого выпала из окна первого этажа. Как сообщают очевидцы, ЧП случилось 30 июня на улице Гаршина. Тогда девочку с ссадинами и гематомами доставили в больницу.

Казалось бы, что ребенок пошел на поправку: 1 июля малышка чувствовала себя уже нормально, родители даже забрали ее домой. Однако уже 2 июля вновь пришлось вызывать скорую помощь. Однако медики уже не смогли помочь ребенку, которому стало вновь внезапно плохо.

Разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит следователям. Для этого организована доследственная проверка, допрашиваются родственники, назначены экспертизы для установления точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU