В Воронеже двухлетняя девочка скончалась после падения из окна
В Воронеже в ночь на 2 июля скончалась двухлетняя девочка, которая за несколько дней до этого выпала из окна первого этажа. Как сообщают очевидцы, ЧП случилось 30 июня на улице Гаршина. Тогда девочку с ссадинами и гематомами доставили в больницу.
Казалось бы, что ребенок пошел на поправку: 1 июля малышка чувствовала себя уже нормально, родители даже забрали ее домой. Однако уже 2 июля вновь пришлось вызывать скорую помощь. Однако медики уже не смогли помочь ребенку, которому стало вновь внезапно плохо.
Разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит следователям. Для этого организована доследственная проверка, допрашиваются родственники, назначены экспертизы для установления точной причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU