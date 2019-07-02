2019-07-02T17:11:31+03:00
Происшествия

В Воронеже наркоман доставал деньги на дозы, воруя велосипеды

Его задержали в Северном микрорайоне
Юрий КОЗЛОВ
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В июне в полицию обратились жители Центрального района и Северного микрорайона, у которых украли велосипеды. Их похитили из подъездов многоэтажек.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер во дворах, опросили местных жителей и составили ориентировку с приметами предполагаемого вора. Ее передали всем нарядам полиции. Вскоре 25-летнего воронежца, похожего на описанного в ориентировке, задержали в Северном микрорайоне. Мужчина признался в преступлениях и рассказал, что продавал сворованные велосипеды в злачных местах, а на полученные деньги покупал наркотики, а также тратил их на другие личные цели.

Полицейские установили причастность молодого человека к трем кражам. Пока его отпустили под подписку о невыезде. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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