В Воронеже наркоман доставал деньги на дозы, воруя велосипеды
В июне в полицию обратились жители Центрального района и Северного микрорайона, у которых украли велосипеды. Их похитили из подъездов многоэтажек.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер во дворах, опросили местных жителей и составили ориентировку с приметами предполагаемого вора. Ее передали всем нарядам полиции. Вскоре 25-летнего воронежца, похожего на описанного в ориентировке, задержали в Северном микрорайоне. Мужчина признался в преступлениях и рассказал, что продавал сворованные велосипеды в злачных местах, а на полученные деньги покупал наркотики, а также тратил их на другие личные цели.
Полицейские установили причастность молодого человека к трем кражам. Пока его отпустили под подписку о невыезде. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU