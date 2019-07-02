Ночью пьяный воронежец на «Форде» рассекал по улицам Ленинского района

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-02T16:40:08+03:00

Оказалось, что мужчина не первый раз садится за руль после алкоголя

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Ночью 2 июля по улицам Ленинского района Воронежа несся «Форд Мондео», виляя по дороге, резко маневрируя и создавая угрозу ДТП. Все это заметили сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования района. Росгвардейцам удалось блокировать машину и задержать нарушителя. 32-летний воронежец был передан прибывшим госавтоинспекторам.

- Факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения подтвердили результаты медицинского освидетельствования, в результате которого у водителя было выявлено содержание алкоголя 0,7 промилле в выдыхаемом воздухе. Как оказалось, ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения задержанному грозит уголовная ответственность, - подчеркнули в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU