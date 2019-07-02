Жителя Воронежской области, зарезавшего пенсионера, приговорили к году лишения свободы условно

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-02T15:19:17+03:00

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Суд приговорил 52-летнего жителя Панинского района лишь к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Мужчину обвиняли в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ).

Вечер 13 января 2019 года. В квартире дома по улице Пушкинская поселка Октябрьский Панинского района между 66-летним хозяином и 52-летним местным жителем разразилась ссора. Стоит ли говорить, что мужчины были пьяны? Хозяин ударил ножом в живот оппонента. Однако лезвие попало в полужесткий корсет и не повредило жизненно-важные органы.

В ответ гость выбил из рук нападавшего нож, но тот стал душить его. Вырвавшись, 52-летний мужчина, отыскал другой нож и семь раз ударил им в область груди, а также нанес несколько ударов тупым предметом по голове. От полученных повреждений 66-летний мужчина скончался.

Руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Роман Филатов рассказал, собранные сотрудниками СКР доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU