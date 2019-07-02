Жителя Воронежской области, зарезавшего пенсионера, приговорили к году лишения свободы условно
Суд приговорил 52-летнего жителя Панинского района лишь к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Мужчину обвиняли в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ).
Вечер 13 января 2019 года. В квартире дома по улице Пушкинская поселка Октябрьский Панинского района между 66-летним хозяином и 52-летним местным жителем разразилась ссора. Стоит ли говорить, что мужчины были пьяны? Хозяин ударил ножом в живот оппонента. Однако лезвие попало в полужесткий корсет и не повредило жизненно-важные органы.
В ответ гость выбил из рук нападавшего нож, но тот стал душить его. Вырвавшись, 52-летний мужчина, отыскал другой нож и семь раз ударил им в область груди, а также нанес несколько ударов тупым предметом по голове. От полученных повреждений 66-летний мужчина скончался.
Руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Роман Филатов рассказал, собранные сотрудниками СКР доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU