В Воронеже женщина может на 15 лет отправиться в тюрьму за убийство экс-мужа

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-02T15:01:28+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Алексеевского района Белгородской области. Ее обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

В Воронеже 18 апреля 2019 года в квартире дома по улице 9 Января разыгралась ссора между этой женщиной и ее бывшим супругом. Экс-жена дошла до того, что ударила ножом своего когда-то возлюбленного в грудь. От полученных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте.

- На предварительном следствии женщина частично признала вину в убийстве супруга. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Андрей Филимонов.

Этой женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU