В Воронеже женщина может на 15 лет отправиться в тюрьму за убийство экс-мужа
Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Алексеевского района Белгородской области. Ее обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
В Воронеже 18 апреля 2019 года в квартире дома по улице 9 Января разыгралась ссора между этой женщиной и ее бывшим супругом. Экс-жена дошла до того, что ударила ножом своего когда-то возлюбленного в грудь. От полученных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте.
- На предварительном следствии женщина частично признала вину в убийстве супруга. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Андрей Филимонов.
Этой женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU