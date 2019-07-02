2019-07-02T13:38:25+03:00
Общество

В Воронежской области на ремонт дорог в этом году потратят 4,5 миллиарда рублей

Приведут в порядок более 330 км магистралей
Татьяна МИСТЮКОВА
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Максим Оськин рассказал о планах по ремонту дорог на этот год.Максим Оськин рассказал о планах по ремонту дорог на этот год.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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О том, как будут расходоваться средства, в понедельник на планерке в правительстве области рассказал главный дорожник региона Максим Оськин. Он сообщил, что для реализации регионального проекта «Дорожная сеть» федеральный бюджет выделил Воронежской области на этот год 1,2 млрд. рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено еще 3,3 млрд.

По его словам, на 3,2 млрд. рублей отремонтируют 38 дорог общей протяженностью 306 км. Кроме того, заключен контракт на ремонт автомобильных дорог Воронежа на 500 млн. рублей: отремонтируют 23 объектов общей протяженностью 25 км.

Помимо этого, заключен контракт на выполнение работ по обустройству 25 тротуаров на 94 млн. рублей, а также определены подрядные организации на выполнение работ по обустройству 41 пешеходных перехода возле школ и 26 линий электроосвещения вдоль дорог в селах. Контракты будут заключены в ближайшие дни.

Также, по словам руководителя областного департамента дорожной деятельности, в этом году направят 400 млн. рублей (средства регионального бюджета) на приобретение и содержание средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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