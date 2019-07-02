Воронеж станет побратимом Гомеля

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-02T12:04:46+03:00

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В ближайшее время побратимом Воронежа станет белорусский Гомель. Сейчас там находится воронежская делегация во главе с мэром Вадимом Кстениным для подписания соглашений.

это регулярный обмен официальными делегациями и обеспечение представительства на официальных праздниках и мероприятиях.

- Делегация Воронежа находится в Гомеле для участия в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня независимости Республики Беларусь. В рамках этого визита запланировано торжественное подписание Соглашения об установлении побратимских отношений, - сообщила руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова на понедельничной планерке в мэрии.

В дальнейшем произойдет регулярный обмен официальными делегациями, участие обеих сторон в официальных праздниках и мероприятиях, сотрудничество в сфере экономики, торговли, образования, спортивных соревнований, гастролей творческих коллективов, туризма.

Напомним, у Воронежа кроме Гомеля есть еще шесть побратимов: Чунцин (Китай), Брно (Чехия), земельный округ Везермарш (ФРГ), Шарлотт (США), Сливен (Болгария), Леон (Испания).

ИСТОЧНИК KP.RU