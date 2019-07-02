Житель Воронежской области угодил в отстойник с битумом

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-02T13:10:13+03:00

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На днях в Павловскую больницу привезли совершенно черного пациента. Тело мужчины было полностью покрыто битумом. Медикам пришлось счищать черную липкую субстанцию с кожи пострадавшего бритвенными станками. Снимки появились в сообществе «Подслушано в Павловске».

фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136

фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136

- Остался жив. Ждем следующих прецедентов со смертельным исходом? Или решаем проблему? - негодуют местные жители в комментариях по поводу очередной жертвы «битумной речки».

Как говорят жители Паловска, отстойник с битумом появился в районе гаражей и заправки рядом с М-4 «Дон» примерно год назад - асфальтовый завод после закрытия просто слил отходы.

Напомним, в Воронежской области уже был случай, когда в яме с мазутом погиб ребенок - в Борисоглебске пять лет был открыт котлован с опасной жижей.

ИСТОЧНИК KP.RU