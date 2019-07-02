Житель Воронежской области угодил в отстойник с битумом
На днях в Павловскую больницу привезли совершенно черного пациента. Тело мужчины было полностью покрыто битумом. Медикам пришлось счищать черную липкую субстанцию с кожи пострадавшего бритвенными станками. Снимки появились в сообществе «Подслушано в Павловске».
фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136
фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136
- Остался жив. Ждем следующих прецедентов со смертельным исходом? Или решаем проблему? - негодуют местные жители в комментариях по поводу очередной жертвы «битумной речки».
Как говорят жители Паловска, отстойник с битумом появился в районе гаражей и заправки рядом с М-4 «Дон» примерно год назад - асфальтовый завод после закрытия просто слил отходы.
Напомним, в Воронежской области уже был случай, когда в яме с мазутом погиб ребенок - в Борисоглебске пять лет был открыт котлован с опасной жижей.
ИСТОЧНИК KP.RU