2019-07-02T13:10:13+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области угодил в отстойник с битумом

Мужчину во время удалось спасти
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136
Изменить размер текста:

На днях в Павловскую больницу привезли совершенно черного пациента. Тело мужчины было полностью покрыто битумом. Медикам пришлось счищать черную липкую субстанцию с кожи пострадавшего бритвенными станками. Снимки появились в сообществе «Подслушано в Павловске».

фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136

фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136

фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136

фото из группы "Подлсушано в Павловске, vk.com/pavlovsk0136

- Остался жив. Ждем следующих прецедентов со смертельным исходом? Или решаем проблему? - негодуют местные жители в комментариях по поводу очередной жертвы «битумной речки».

Как говорят жители Паловска, отстойник с битумом появился в районе гаражей и заправки рядом с М-4 «Дон» примерно год назад - асфальтовый завод после закрытия просто слил отходы.

Напомним, в Воронежской области уже был случай, когда в яме с мазутом погиб ребенок - в Борисоглебске пять лет был открыт котлован с опасной жижей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область - на пороге цифровизации
Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество молодых офицеров
Жительница Воронежа захотела в отпуск и перечислила 15 тыс за путевку мошенникам
Качество жизни на селе улучшится
Воронежцы очертили кольцо вони на Машмете
В Воронеже встретятся российские и германские историки
Врачи скорой помощи в Воронеже получат планшеты, чтобы следить за здоровьем пациентов
В Воронежской области на ремонт дорог в этом году потратят 4,5 миллиарда рублей
В воронежском спорткомплексе "Энергия" установят скалодромы на 45 млн рублей
В этом году 1000 магистров-выпускников ВГУ пройдут колонной по Воронежу
Житель Воронежской области получил 4 года колонии за сорванные у дома кусты конопли
Житель Воронежской области четыре раза пытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой
Аферист из Новосибирска взял с воронежской спортивной структуры 2,6 млн за «виртуальные» ангары
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Воронеж станет побратимом Гомеля
В Воронеже автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
«Ночь в Дивногорье» посетили 1000 воронежцев
В аварии в Воронежской области пострадали семь человек
В Воронежской области легковушка врезалась в фонарный столб: трое погибли
Девятый Платоновфест посетили около 140 тысяч воронежцев
В Воронеже сквер "У озера" превратят в парк российско-китайской дружбы
Воронежская гимнастка выиграла два золота на Европейских играх
В Воронеже пропал 83-летний мужчина
В Воронеже полицейские поймали серийного грабителя салонов сотовой связи
Один из источников вони в Воронеже нашли и почистили
В Воронеже гражданская жена воткнула мужу нож в живот
В Воронеже организатор банды, своровавшей материнский капитал на 3 миллиона, сбежал в Мексику