В Воронеже автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-02T11:08:36+03:00

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Полиция разыскивает автомобилиста, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 1 июля примерно в 21.50 у дома 88/1 по Московскому проспекту. 18-летний парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент на него наехал автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Правоохранители просят помощи в розыске транспортного средства и виновника происшествия. Очевидцы ДТП могу позвонить по телефону дежурной части 269-60-36 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU