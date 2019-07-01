2019-07-01T18:56:25+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские поймали серийного грабителя салонов сотовой связи

Мужчину обвиняют в 13 преступлениях
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчину, подозреваемого в серии грабежей, отправили в следственный изолятор.Мужчину, подозреваемого в серии грабежей, отправили в следственный изолятор.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В июне в Воронеже объявился грабитель, занимавшийся своим гнусным ремеслом в салонах сотовой связи. Действовал он очень просто: просил продавцов показать телефон, брал его в руки и убегал. Потом сдавал мобильники в ломбарды, получал за это какие-то деньги, на которые и развлекался на свой вкус.

Мужчину, личность которого установили по записям видеокамер магазинов, сотрудники уголовного розыска задержали на квартире его сожительницы в Коминтерновском районе. 42-летний воронежец уже был судим за разбой. Его подозревают в 13 преступлениях, по которым причинен ущерб на 200 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчину отправили в следственный изолятор. В суде Левобережного района будут решать вопрос об его аресте. Наши сотрудники не исключают, что он замешан и в других аналогичных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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