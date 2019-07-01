В Воронеже иномарка сбила женщину возле надземного перехода

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-01T16:38:55+03:00

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В понедельник, 1 июля, около часа дня недалеко от автовокзала у дома № 17 по Московскому проспекту попала под машину 67-летняя женщина, жительница Петропавловского района.

- Она решила перейти дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости был надземный переход, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу. – В итоге 32-летний водитель «Тойоты-Камри», ехавший в направлении проспекта Труда, не успел затормозить и сбил женщину. Она получила перелом правого бедра и вывих правого плеча. Женщину отвезли в больницу № 2.

У автовокзала, надо сказать, очень неудобный надземный переход. В нем нет лифта, и с тяжелыми сумками идти непросто. К тому же чисто по эстетическим соображениям противно по нему двигаться – очень уж он неухоженный, а местами и просто грязный.

ИСТОЧНИК KP.RU