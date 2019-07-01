2019-07-01T14:11:34+03:00
Общество

В Воронеже товаровед магазина отдал мошеннику 47 тысяч за обещание сделать рекламу

Мужчина поверил на слово позвонившему ему аферисту
Юрий КОЗЛОВ
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Товаровед перевел 47 тысяч незнакомцу и удивился, когда их лишился.Товаровед перевел 47 тысяч незнакомцу и удивился, когда их лишился.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Товаровед одного из магазинов Центрального района «повелся» на незамысловатую уловку мошенника. Ему позвонил мужчина, представившийся генеральным директором рекламного агентства. И предложил ему сделать стенд и баннер за 47 тысяч рублей. Товаровед согласился и перевел деньги на указанные ему реквизиты. Вскоре телефон «гендиректора» оказался отключен, а 47 тысяч «уплыли». Надо сказать, наивность товароведа как-то не соответствует его должности. Может, ему в какую-то другую профессию податься?

Полицейские, понятное дело, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Вот только искать проходимца нелегко, номер, скорее всего, был «подставной». Если негодяя все же найдут, он может сесть на пять лет.

Всего за сутки аферисты облапошили четырех человек, которые, видимо, не следят за предупреждениями: не верить звонящим незнакомцам и никому не давать реквизиты своей банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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