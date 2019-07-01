В Воронежской области мужчина зарезал соседа

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-01T12:24:55+03:00

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Вечером 14 июня на улице 50 лет Октября села Средний Икорец Лискинского района соседи встретились, напились и поссорились. 42-летний хозяин застолья схватил нож и ударил им 36-летнего гостя в грудь и в живот. Ранения оказались смертельными.

42-летнего мужчину отправили в следственный изолятор. Своей вины он не признал. Однако против него говорит и тюремное прошлое. Мужчина уже сидел за убийство, совершенное по неосторожности. Впрочем, какая разница, человеку, ушедшему на тот свет, случайно его туда отправили или намеренно.

- Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Допрошены свидетели, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, – рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.

ИСТОЧНИК KP.RU