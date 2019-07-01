2019-07-01T11:55:08+03:00
Происшествия

Воронежец, открывший ночью стрельбу в супермаркете, сдался полиции

Хулигану грозит пять лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемому 42 годаПодозреваемому 42 годаФото: из архива «КП»
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29 июня «Комсомолка» писала об инциденте, произошедшем в одном из супермаркетов. Напомним, ночью в магазин на улице Антонова-Овсеенко пришел покупатель и потребовал продать спиртное. Однако продавец, ссылаясь на запрет ночной реализации алкоголя, отказался отпустить товар. Тогда мужчина вышел и вернулся с пистолетом.

Покупатель несколько раз выстрелил в 30-летнего продавца, причинив ему повреждения в виде гематом и рассеченной губы. После этого дебошир поспешил скрыться.

Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения супермаркета. Они помогли установить личность подозреваемого. А тем временем и он сам пришел в полицию сдаваться.

- 42-летний воронежец признался в совершении преступления и пояснил, что намеревался приобрести спиртное и сильно разозлился, получив отказ от сотрудника супермаркета. Он взял из салона автомобиля травматический пистолет, вернулся в торговый зал и произвел несколько выстрелов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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