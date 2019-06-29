2019-06-29T18:54:58+03:00
Происшествия

В Воронеже в одном из супермаркетов устроили стрельбу

Ранен продавец
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже очевидцы сообщили о стрельбе в супермаркете «Пятерочка» на улице Антонова-Овсеенко, 41. Об этом горожане рассказали в соцсетях в субботу, 29 июня.

Факт подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По предварительным данным, в час ночи в субботу в магазин ворвался вооруженный мужчина. Он выстрелил из пневматического пистолета в 31-летнего продавца и скрылся. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, раненому мужчине оказали необходимую помощь прибывшие на место медики. От госпитализации он отказался.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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