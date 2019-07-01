В июле в Воронежской области пожароопасность будет выше обычного

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-01T09:03:15+03:00

В июне лесная подстилка в окрестностях Воронежа горела несколько раз Фото: из архива «КП»

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Июнь выдался жарким и доставил немало хлопот пожарным. Лесная подстилка в окрестностях Воронежа загоралась несколько раз, но, к счастью, крупных пожаров удалось избежать. Каким будет июль?

Увы, но специалисты не обещают нам спокойной обстановки. Согласно прогнозам Федеральной Авиалесохраны, в 15 регионах страны ожидается превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности. Среди этих регионов Воронежская и соседняя Тамбовская область. Впрочем, специалисты тут же успокаивают:

- Прогноз превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах не означает, что в регионах обязательно возникнет ЧС. Лесопожарная обстановка зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь человеческий фактор – основная причина лесных пожаров.

Чрезвычайно важна и роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный, авиационный мониторинг, а также видеомониторинг при помощи систем видеонаблюдения и космический мониторинг при помощи ИСДМ – Рослесхоз (системы дистанционного мониторинга лесных пожаров и лесопожарной обстановки).

ИСТОЧНИК KP.RU