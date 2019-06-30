В День Семьи, Любви и Верности в Воронеже пройдет Фестиваль семейных ценностей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-30T15:45:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Воронеже в восьмой раз пройдет Фестиваль семейных ценностей, приуроченный ко Дню Семьи, Любви и Верности, который отмечается 8 июля. Местом проведения праздника станет «Зеленый театр» в парке «Динамо».

- Инициаторами проекта выступает семья Алексея и Виктории Шиповских, в которой воспитывается пятеро детей, - рассказали организаторы мероприятия. - В 2012 году Владимир Путин наградил пару медалью ордена «Родительская Слава» за укрепление семейных ценностей в обществе и достойное воспитание детей. В 2015 году семья Шиповских стала официальной «Семьёй года».

В проекте также примут участие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU