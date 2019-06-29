2019-06-29T15:18:51+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают 64-летнего мужчину с травмой головы

Последний раз Николая Козлова видели 27 июня в районе больницы «Электроника»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже волонтеры объявили о поисках 64-летнего мужчины. Последний раз Николая Козлова видели 27 июня в районе больницы «Электроника». Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети в субботу, 29 июня.

Рост пропавшего 175 см. У мужчины обычное телосложение и седые волосы. Волонтеры сообщают также, что у Николая Козлова диагностировали травму головы, и он дезориентирован.

Мужчина был одет в синие джинсы и темно-синюю ветровку.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Николая Козлова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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