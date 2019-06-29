В Воронеже пенсионерка сбежала от мошенницы и не поддалась на ее уловки
В Воронеже 74-летняя местная жительница раскусила обман мошенницы и сбежала от нее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 29 июня.
Накануне в отдел полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что чуть не стала жертвой мошенницы. Неизвестная подошла к ней на улице и представилась дальней родственницей. Затем женщина сообщила, что внучка пенсионерки попала в ДТП, поэтому ей нужно 150 тысяч рублей. Бабушка пояснила, что у нее нет такой суммы, а затем сказала, что ей надо связаться с родственниками. Злоумышленница пыталась уговорить пенсионерку отдать ей деньги до самого порога квартиры, после чего пенсионерка закрыла входную дверь, прекратила общение с мошенницей и обратилась в полицию.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ Федерации «Мошенничество». Ведутся поиски преступницы.
Всего за сутки в регионе зарегистрировано 11 сообщений о совершенных мошенничествах. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше трехсот тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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