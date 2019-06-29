В Воронеже поймали утащившего из супермаркета бутылку элитного алкоголя мужчину

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-29T12:41:10+03:00

Вор даже не стал уходить далеко от места преступления, где его и задержали

Изменить размер текста: A A

В Воронеже полицейские задержали мужчину, который украл из супермаркета бутылку элитного алкоголя. Вора обнаружили недалеко от места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 29 июня

Накануне в полицию обратились сотрудники одного из супермаркетов в Южном микрорайоне. Они рассказали, что некий мужчина зашел в магазин, взял с полки бутылку и направился к выходу. На требования кассиров вернуть или оплатить товар, мужчина не отреагировал. Тогда они вызвали правоохранителей.

По описаниям очевидца была составлена ориентировка, а затем сотрудники полиции начали осматривать территорию. Через некоторое время мужчину задержали. недалеко от супермаркета. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель Каширского района, который признался в содеянном. Похищенный алкоголь изъяли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU