В Воронежской области мужчина вырастил у себя во дворе 92 куста конопли

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-29T11:58:34+03:00

Теперь «садоводу» грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

Житель Воробьевского района тщательно ухаживал за растением и собирался использовать для личного потребления

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Сотрудники полиции Воробьевского района выяснили, что один из местных жителей выращивает у себя во дворе коноплю. Правоохранители наведались к мужчине и обнаружили почти сотню кустов наркотического растения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 29 июня.

Коноплю 42-летний не судимый житель поселка Мирного выращивал у себя на приусадебном участке. Он тщательно ухаживал за растением: поливал, удобрял и убирал сорняки. Полицейские обнаружили 92 куста.

Мужчина пояснил, что запрещенные растения посадил весной этого года, выращивал и ухаживал за ними, чтобы использовать для личного потребления.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU