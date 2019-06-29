В Воронежской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-29T09:51:07+03:00

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В Каширском районе «ВАЗ-21093» врезался в дерево. Водитель погиб на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 29 июня.

ДТП случилось на 12 км автодороги М4 «Дон» - Коломенское - с. Каширское. 54-летний житель Воронежа ехал со стороны села Коломенского в сторону села Кондрашкино. Мужчина не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. Спасти водителя не смогли, он скончался на месте аварии.

По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверки, выясняются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 114 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных трассах – 6, в районах области – 22. В 9 ДТП пострадало девять человек, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU