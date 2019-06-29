2019-06-29T09:51:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб

Авария произошла в Каширском районе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Воронежец не справился с управлением.Воронежец не справился с управлением.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Каширском районе «ВАЗ-21093» врезался в дерево. Водитель погиб на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 29 июня.

ДТП случилось на 12 км автодороги М4 «Дон» - Коломенское - с. Каширское. 54-летний житель Воронежа ехал со стороны села Коломенского в сторону села Кондрашкино. Мужчина не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. Спасти водителя не смогли, он скончался на месте аварии.

По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверки, выясняются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 114 ДТП, из них в областном центре – 86, на федеральных трассах – 6, в районах области – 22. В 9 ДТП пострадало девять человек, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина вырастил у себя во дворе 92 куста конопли
В Воронежской области чиновники незаконно сдали в аренду на 25 лет участок с озером
В Воронеже на видео попало нападение местных дебоширов на водителя иномарки
На общегородском выпускном в Воронеже выступил Тима Белорусских
Ведущими на первом общегородском выпускном в Воронеже стали Тимур Родригез и Ирина Макарова
В Воронежской области сократилась смертность в результате ДТП
Липчан возмутила машина воронежской администрации на «зебре»
Сын погибшего при столкновении лодки и гидроцикла: «Друзья отца заставили водителя пойти в полицию»
94 выпускника Воронежского института ФСИН получили лейтенантские погоны
Воронежцы начали сбор подписей против подорожания проезда в маршрутках
В Воронеже из-за обновления может быть временно недоступна электронная запись к врачу
Руководителем контрольного управления воронежского правительства назначен Михаил Караулов
В Воронеже обследуют деревья на 24-х улицах
В подвале воронежского дома нашли скелет
Житель Воронежской области уехал на заработки и пропал
Финалы воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса выиграли автомобилисты, электрики и газовики
Воронежец заплатит 190 тысяч за незаконное подключение к водопроводу
Банк «Открытие» презентовал новый офис в Воронеже
В этом году фестиваль «Город-сад» будет посвящен Году театра
В воронежском парке Дурова прошел День молодежи
В Воронеже мужчина вышел вынести мусор и пропал
В центре Воронежа снова попытаются снести кафе «Губернатор»
На Северном мосту в Воронеже полностью отремонтировали три шва
В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП у цирка, в котором погибла женщина
Родственники погибшего при столкновении лодки и гидроцикла под Воронежем ищут очевидцев