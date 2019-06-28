В Воронеже из-за обновления может быть временно недоступна электронная запись к врачу

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-28T18:28:05+03:00

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У воронежцев могут возникнуть проблемы при электронной записи к врачу. Как объяснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, это связано с обновлением программного обеспечения региональной медицинской информационной системы.

В ближайшее время неполадки должны быть устранены. Записаться к врачу можно по телефону регистратуры, непосредственно в самой регистратуре или через инфомат.

- В этом году мы планируем внедрить электронную запись на диспансеризацию, - рассказывает заместитель начальника общего отдела департамента здравоохранения Сергей Костин. - Сейчас для того, чтобы пройти диспансеризацию, пациенту нужно обратиться в регистратуру и получить направления на осмотр и обследования. Мы планируем сделать запись для населения удобнее. В личном кабинете на портале Госуслуг или rmis36.ru гражданин будет видеть всех специалистов, которых нужно пройти в рамках диспансеризации, и сможет записаться к ним на прием дистанционно. В планах – разработка приложения для мобильных устройств, которое откроет жителям области доступ к функционалу электронной регистратуры со смартфона.

Также в перспективе может появиться некий модуль управления потоками пациента. Сервис позволит врачам поликлиник видеть свободные места в стационарах и направлять туда пациентов. То есть люди заранее будут знать точную дату госпитализации.

А на портале Госуслуг в разделе «Мое здоровье» в ближайшее время можно будет увидеть, каких врачей вы посещали и когда, а также назначенное лечение. Нужно пройти только авторизацию на портале Госуслуг.

Напоминаем, что возможность электронной записи к врачу появилась в нашем регионе в 2015 году. В прошлом году через Электронную регистратуру осуществлено 835 тысяч записей.

ИСТОЧНИК KP.RU