Финалы воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса выиграли автомобилисты, электрики и газовики

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-28T16:04:32+03:00

В честь их побед устроили фейерверк

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26 июня в Воронеже завершился весенний сезон корпоративного чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса». В нем участвовали 32 компании, разделенные по группам по уровню мастерства.

В финалах Золотого кубка 1 и 4 дело дошло до послематчевой серии пенальти. В остальных поединках исход борьбы решал перевес в один-два мяча. Напряжение держалось до последних минут. В итоге получилось всего понемножку: опасных атак и удачных погонь, голов на последних минутах и чудесных спасений голкиперов. Даже без праздничного фейерверка не обошлось.

В Золотом кубке 1 в споре за третье место «Сбербанк» проиграл «Продмаркету» - 2:5. В финале силы противников оказались равны - 2:2 в основное время, а в серии пенальти футболисты «Международного Транспортного Сервиса» оказались точнее игроков коллектива «ЖБИ Мосты и трубы» - 3:2.

В Серебряном кубке 1 в поединке за третье место команда «Benefit Plaza» уступила «Рудгормашу» - 0:1. В финале ВСК потерпел поражение от «Газпроектинжиниринга» - 1:4.

В Золотом кубке 2 в матче за третье место «Молвест» разобрался с «Воронежским пивзаводом» - 4:1. В финале «Газпром» проиграл «Нижнедевицкавтодору» - 2:5, а Павел Перехода записал в актив покер.

В Серебряном кубке 2 в борьбе за третье место «Космос-Нефть-Газ» оказался сильнее «Электросигнала» - 5:0. В финале «Росавтодор» сломил сопротивление «T-Systems» - 4:2.

В Золотом кубке 3 в битве за третье место команда ГК «Боравто» была разгромлена футболистами «Воронежского механического завода» - 1:6. В финале «Канцлеръ» уступил «Горэлектросети» - 2:5.

В Серебряном кубке 3 в споре за третье место «Северсталь» проиграла «Курьер-Сервису» - 2:3. В финале «Промсвязьбанк» с «сухим» счетом уступил «Департаменту дорожной деятельности» - 0:4, а Александр Вышегородских оформил хет-трик.

В Золотом кубке 4 в игре за третье место основное время завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти «М-Траст» уступил «Автомиру» - 1:3. В финале «Принтград» отступил под натиском «Энергетической электроники» - 0:4.

В Серебряном кубке 4 в поединке за третье место «АГРО-Лидер» отпраздновал техническую победу за неявку БМА «Руссланд» - 5:0 (+:-). В финале «Syngenta» уверенно переиграла «Воронежскую кондитерскую фабрику» - 5:1.

К сведению компаний, желающих поучаствовать в осеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса»: прием заявок уже открыт. Соревнования стартуют 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU