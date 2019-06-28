2019-06-28T17:41:49+03:00
Общество

В Воронеже обследуют деревья на 24-х улицах

Это необходимо, чтобы оценить их состояние и провести учет
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники городского управления экологии проводят инвентаризацию деревьев и кустарников, произрастающих на 24-х магистральных улицах. Именно здесь, вблизи дорог, растения испытывают самую большую техногенную нагрузку, зачастую болеют и рано гибнут, требуя замены.

- Работы ведутся в каждом районе города, в том числе по улицам Урицкого, Карпинского, Машиностроителей, Волгоградская, Туполева, Тимирязева, Матросова, Донбасская, Грамши, Электросигнальная, Добролюбова, Серафимовича, Дачный проспект и других, - рассказали в управлении экологии. – Всего планируется обследовать около 20 000 деревьев.

С середины июня проводится натурное обследование насаждений с нумерацией на зачищенном в соответствии с нормами участке коры, определением географических координат и качественного состояния деревьев. Уже заверили работы на шести улицах Железнодорожного района и приступили к обследованию на территории Левобережного.

По результатам обследования специалисты дадут рекомендации по необходимым уходным работам, составят реестр насаждений. До 1 сентября экологи городского управления будут иметь полное представление о состоянии деревьев и кустарников.

Масштабные работы по инвентаризации зеленых насаждений на территории городского округа были начаты еще в 2017 году, а в этом году их планируют завершить.

- За два минувших года проведено обследование насаждений на 76-ти улицах и 49-ти озелененных территориях общего пользования. При этом осмотрено 56600 деревьев, даны рекомендации по рубке 7165 и обрезке 22000 насаждений, - рассказали экологи. - С учетом выданных рекомендаций управами районов в 2018-2019 годах выполнены работы по рубке 4200 деревьев и обрезке 4530 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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