Воронежец погиб, влетев на «Митсубиси Аутлендер» в отбойник

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-28T11:33:38+03:00

Он скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи

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27 июня примерно в 22.30 водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер», 60-летний местный житель, влетел в отбойник.

ДТП случилось у дома №110б по улице Пешестрелецкая. Мужчина ехал в направлении улицы Холмистая.

- В результате аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU