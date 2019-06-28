Воронежец погиб, влетев на «Митсубиси Аутлендер» в отбойник
Он скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверкаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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27 июня примерно в 22.30 водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер», 60-летний местный житель, влетел в отбойник.
ДТП случилось у дома №110б по улице Пешестрелецкая. Мужчина ехал в направлении улицы Холмистая.
- В результате аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU