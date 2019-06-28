Воронежец на «Ниве Шевроле» перевернулся и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-28T10:17:45+03:00

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ДТП случилось 27 июня примерно в 19.35 в Нижнедевицком районе. 58-летний Воронеже на автомобиле «Нива Шевроле» ехал со стороны села Нижнее Турово в направлении автодороги Р-298. Но мужчина не справился с управлением. В итоге автомобиль перевернулся и улетел в кювет.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи, - сообщают в региональном ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за истекшие сутки зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 69, на федеральных трассах – 4, в районах области – 35. В 13 ДТП пострадало 15 человек, трое погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU