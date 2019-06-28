В Воронежской области парень перебрасывал в колонию бутылки с алкоголем
24-летний житель села Парижская Коммуна пытался перебросить в колонию 12 мобильных телефонов и 1,2 литра спиртосодержащей жидкости. 26 июня примерно в 21.10 парня поймали у исправительной колонии №3 поселка Перелешино.
Оперативные сотрудники исправительного учреждения заметили, как молодой человек пытается перебросить запрещенные предметы через основное заграждение. В итоге у него изъяли дюжину мобильных телефонов, а также четыре полиэтиленовые емкости с алкоголем.
- По данному факту проводится проверка, в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, - комментируют в пресс-службе регионального УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU